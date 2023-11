Usar o celular no banheiro aumenta o risco de hemorroidas e problemas de higiene, revela estudo da NordVPN e especialista.

O banheiro se tornou um santuário para muitos. Um lugar de solidão e uma breve escapada, as pessoas frequentemente se encontram gastando minutos extras, até dezenas deles, em atividades como navegar nas redes sociais ou ler revistas enquanto atendem ao chamado da natureza. No entanto, essa prática comum pode ser mais prejudicial do que se pensava anteriormente, conforme sugerem descobertas recentes.

Um estudo abrangente conduzido pela NordVPN lança luz sobre este hábito difundido. Pesquisando 9.800 adultos, o estudo revela surpreendentes 65% admitindo levar seus celulares ao banheiro. Esta tendência é mais prevalente entre os 26-41 anos, seguida de perto pela demografia da Geração Z. Os números são particularmente altos na Espanha, onde quase 80% dos participantes reconheceram usar seus telefones durante pausas no banheiro. Embora estas estatísticas possam parecer inofensivas, elas indicam preocupações de saúde subjacentes que passam despercebidas.

A Dra. Roshini Raj, renomada gastroenterologista na NYU Langone, enfatiza a duração ideal para o uso do banheiro. Segundo ela, mais de 10 minutos podem potencialmente levar a problemas de saúde. Sentar prolongadamente no vaso sanitário, especialmente na postura prevalente de ‘absorção pelo celular’, aumenta o risco de desenvolver hemorroidas e veias inchadas na área anal.

Esta condição não é apenas atribuída à duração, mas também ao design do vaso sanitário. Dr. Raj explica como a posição ao sentar no vaso faz com que a área anorretal fique mais baixa, levando a uma pressão adicional sobre as veias devido à gravidade.

Além disso, Dr. Raj destaca os riscos associados a práticas de higiene precárias no banheiro. Ela observa uma correlação entre o uso do celular no banheiro e a contração de intoxicação alimentar e outras doenças. Engajar-se em atividades como usar um celular enquanto se tem um movimento intestinal representa um risco significativo de espalhar germes e bactérias, aumentando assim a probabilidade de complicações de saúde.

