O gravíssimo acidente, envolvendo um carro e uma motocicleta, e que deixou um casal, gravemente ferido, aconteceu na manhã desta terça-feira (28), na BR-364, no município de Candeias do Jamari.

De acordo com informações apuradas pelo RONDONIAGORA, um casal, que ocupava uma motocicleta Honda Biz, teria tentado cruzar a rodovia, atravessando a mureta que separa as duas vias, quando foi atropelado por um carro, que seguia sentido Porto Velho e não conseguiu frear.

Com a forte batida, os dois ocupantes da moto, ficaram com as pernas dilaceradas e caídos no meio da rodovia e foram socorridos para o hospital em estado grave.

O carro envolvido no acidente ficou com a frente destruída. O motorista não se feriu.

Por Rondoniaagora

