O autor do projeto, João Marcos Luz, comemorou a aprovação na Câmara

Durante sessão extraordinária, realizada na tarde desta terça-feira (28), os vereadores da Câmara Municipal de Rio Branco aprovaram por unanimidade a concessão do título de cidadão rio-branquense ao ex-presidente Jair Messias Bolsonaro.

Ao contrário do que fez a Câmara, a Assembleia Legislativa do Estado do Acre (Aleac) retirou de pauta a concessão do título a Bolsonaro e modificou o texto apenas para ‘moção de aplausos’.

O projeto inicial foi proposto pelo deputado Arlenilson Cunha, do PL, partido do ex-presidente, e contestado pelo deputado Edvaldo Magalhães, líder da oposição, que alegou inconstitucionalidade do projeto.

Com o texto apenas para moção, o projeto foi levado à votação no plenário geral da Casa. O pedido foi aprovado por 18 votos. Apenas os deputados Edvaldo Magalhães e Michelle Melo votaram contra a moção de aplausos ao ex-presidente.

Em suas redes sociais, o líder da prefeitura, João Marcos Luz, autor do projeto na Câmara, comemorou a aprovação e alfinetou a decisão dos deputados estaduais.

“Lamento que a Assembléia Legislativa do Acre, por meio dos caríssimos deputados, não concederam o Título de Cidadão Acreano ao presidente Bolsonaro. Ingratidão é o pior do ser humano. Na Câmara Municipal de Rio Branco, aprovamos por unanimidade. Gratidão!”, disse.

João Marcos Luz se filiou ao PL na última semana, alguns meses após deixar o MDB, com a chegada do ex-petista Marcus Alexandre.

Por Suene Almeida ContilNet

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram