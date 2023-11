Em meio às constantes transformações no cenário automobilístico, surge uma proposta que pode revolucionar a forma como interagimos com as categorias de habilitação. A discussão sobre a criação de uma Carteira Nacional de Habilitação (CNH) exclusiva para proprietários de SUVs ganha destaque, levantando questões sobre a adequação das regulamentações de trânsito às especificidades desses veículos robustos e cada vez mais populares.

Essa potencial mudança não apenas reflete a diversidade crescente no universo automotivo, mas também questiona como as autoridades podem adaptar as regras para acompanhar o ritmo das inovações e preferências dos motoristas. Vamos explorar essa proposta e entender as possíveis implicações dessa iniciativa para os condutores e para o trânsito como um todo.

CNH exclusiva para SUVs

No universo em constante evolução das normas de trânsito, uma proposta ousada ganha destaque, prometendo mexer com a rotina dos condutores de SUVs. A deputada Karima Delli, presidente da Comissão dos Transportes e Turismo do Parlamento Europeu, propôs a introdução de uma nova categoria de habilitação, a B+, dedicada exclusivamente aos motoristas desses veículos imponentes.

Se a proposta for adiante, os aspirantes a condutores de SUVs teriam requisitos específicos a serem cumpridos. Entre eles, a idade mínima para obtenção da B+ seria de 21 anos, e os candidatos precisariam apresentar uma experiência prévia de, pelo menos, 2 anos com a CNH da categoria B convencional.

Essa inovação não apenas sinaliza uma adaptação às mudanças no perfil dos veículos nas estradas, mas também questiona como as regulamentações podem se ajustar para refletir as necessidades distintas desses automóveis.

SUVs no trânsito

A proposta de uma nova categoria de habilitação exclusiva para condutores de SUVs não se baseia apenas na estética imponente desses veículos. A deputada Karima Delli, ao apresentar a ideia, levanta pontos cruciais relacionados à segurança rodoviária e impactos ambientais.

A justificativa da deputada reside no fato de que os SUVs, ao ocuparem mais espaço nas vias e apresentarem menor eficiência em comparação com modelos compactos, não apenas emitem mais CO2, mas também estão mais propensos a colisões, com consequências potencialmente mais graves. Delli destaca que, diante de um SUV, um pedestre enfrenta o dobro de chances de fatalidade em caso de acidente.

A proposta sugere uma abordagem que vai além da estética, focando no peso dos veículos como critério determinante. A deputada recomenda a criação da CNH B+ para automóveis e veículos comerciais com peso superior a 1.800 kg. Para obter essa habilitação, seria necessário ter mais de 21 anos e contar com pelo menos 2 anos de experiência na categoria B convencional.

Vale ressaltar que a medida não seria vinculada ao tipo de carroceria, mas sim ao peso do veículo, visando regulamentar especificamente os SUVs de grande porte dentro dessa proposta normativa. A discussão sobre a implementação dessa medida promete continuar acirrada, provocando reflexões sobre a adaptação das regulamentações de trânsito às características singulares desses automóveis.

Por Jornal Contabil

