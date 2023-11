Militares do Sexto Batalhão de Polícia Militar apreenderam uma arma de fogo e recuperaram uma motocicleta roubada na terça-feira, 14, no bairro Miritizal, em Cruzeiro do Sul.

A guarnição de serviço, durante patrulhamento pelo bairro Miritizal, avistou uma dupla trafegando numa motocicleta sem placa, os militares deram ordem de parada que não foi atendida pelos envolvidos e ao tentarem se evadir acabaram caindo e o garupa, menor de idade, foi apreendido.

Os militares iniciaram buscas na região e conseguiram capturar o condutor da motocicleta, com ele foi apreendida uma arma de fogo (revólver).

Os envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil para os procedimentos cabíveis juntamente com a arma de fogo e motocicleta para posterior restituição ao proprietário.

Assessoria de Comunicação da PMAC

