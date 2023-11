Um pastor procurado pela Organização Internacional de Polícia Criminal (Interpol) por estupro de crianças no Acre foi preso em Blumenau, terceira cidade mais populosa de Santa Catarina. Ele estava foragido há mais de três anos, segundo a Polícia Civil catarinense.

O homem, que tem 57 anos, foi encontrado no Bairro Velha Grande na terça-feira (14). Ele era procurado também pela Justiça de Rio Branco, capital acriana.

Conforme a Polícia Civil, entre 15 de abril de 2016 e 30 de junho de 2017, o homem cometeu o crime de estupro de vulnerável diversas vezes.

Ele se aproveitava da condição de pastor de igreja para abusar das vítimas. As crianças tinham entre 5 e 9 anos e era levadas para a casa do homem, que as tocava nas partes íntimas.

Havia a suspeita de que o acusado tivesse fugido para o exterior, por isso foi incluído na lista vermelha da Interpol, ferramenta de cooperação policial internacional para localizar procurados da Justiça para serem extraditados.

Após ser encontrado, o homem foi levado ao Presídio Regional de Blumenau, onde fica à disposição do Poder Judiciário do Acre.

Por Joana Caldas, g1 SC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram