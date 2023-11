O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, segundo divulgado na tarde da última terça-feira, 14, no programa Fofocalizando.

De acordo com a atração exibida no SBT, o artista sofreu um acidente doméstico. Médicos detectaram uma fratura em uma das costelas, na região próxima ao pulmão.

Devido à idade, pois ele tem 87 anos, Nóbrega foi hospitalizado e é acompanhado por uma equipe de especialistas. Contudo, não há detalhes sobre o estado de saúde do apresentador até o momento.

Vale lembrar que os fãs estavam preocupados porque o apresentador de A Praça é Nossa não apareceu no Teleton realizado no último final de semana. Carlos Alberto de Nóbrega foi o único grande nome do SBT a não aparecer no evento.

Marcela Carvalho- terra

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram