Um raio caiu hoje (15), durante uma chuva por volta das 16 horas no município de Sena Madureira em uma propriedade rural, que fica localizada no ramal do Toco Preto e matou 16 cabeças de gado.

Em áudio o rapaz diz que proprietário é vizinho do Léo.

Por Acreonline.net

