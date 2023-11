A Educação Profissional e Técnica (EPT) do Acre, ofertada pelo Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (Ieptec), ganhou mais um importante reforço nesta terça-feira, 14. A autarquia recebeu duas importantes emendas que, juntas, somam R$ 3,9 milhões, destinados pela deputada federal Meire Serafim.

Em uma das emendas destinadas pela deputada consta o montante de R$ 2,9 milhões, a ser investido em uma unidade móvel que vai possibilitar a oferta de cursos na área de estética. A segunda emenda no valor de R$ 1 milhão, deve ser aplicada em capacitações diversas, e também deve ser utilizada para proporcionar kits de trabalho aos concludentes de cursos do Ieptec.

“Estamos comprometidos em promover ações concretas que beneficiem a formação profissional. Nossa prioridade será oferecer oportunidades, especialmente para mulheres em situação de vulnerabilidade e jovens em busca de sua primeira inserção no mercado de trabalho”, ressaltou a deputada Meire Serafim.



“A deputada é mais uma grande aliada do trabalho que o Ieptec desenvolve, e nós só temos a agradecer por seu apoio. Certamente o instituto vai utilizar todo esse investimento no crescimento e fortalecimento da educação profissionalizante do Acre, e, com isso, alcançará muitas pessoas que precisam de capacitação, dando a elas maiores chances de ingresso no mercado de trabalho”, comemorou Alírio.

Por Lygia Gomes-Agência de Notícias do Acre

