Depois de 6 meses e 10 dias, Boca do Acre voltou a registrar casos positivos para a Covid-19. O retorno da presença do Novo Coronavírus no município ligou um sinal de alerta na população, que demonstrou preocupação com o surgimento de pessoas que estão doentes, infectadas com o vírus que provocou a pandemia, que assolou o mundo em 2019.

Segundo o boletim da Secretaria Municipal de Saúde, divulgado ontem, terça-feira (14)sete casos voltaram a aparecer em Boca do Acre. A última vez que o boletim anunciou a presença da Covid em Boca do Acre, foi no dia 4 de maio deste ano.

No boletim de hoje, quarta-feira (15), dois novos casos foram confirmados. Segundo a Secretaria de Saúde, o boletim registra somente as confirmações realizadas por exames ofertados nas unidades públicas de saúde, sem contabilizar os exames feitos na iniciativa privada, o que aponta para a possibilidade de o número ser ainda maior.

Ainda de acordo com a pasta da Saúde, a preocupação que existe é concernente à disseminação da doença, porém inexiste essa mesma preocupação no tocante à gravidade e internações para com às pessoas que estão vacinadas, especialmente às que têm o esquema vacinal completo.

Por Agostinho Alves- opinião

