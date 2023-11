Na manhã desta terça-feira 14, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia de Combate a Roubos e Extorsões – DCORE, deu cumprimento a um mandado de prisão, expedido em desfavor do nacional H. S. de S., localizado na zona do Calafate, nesta capital.

A ação é resultado da investigação por assalto a um motorista de aplicativo.

De acordo com a apuração, o preso é um dos assaltantes responsáveis por roubar e manter em cárcere um motorista de aplicativo durante uma corrida realizada em Rio Branco.

Na ocasião dos fatos investigado, além de ter pertences subtraídos, a vítima ainda teve subtraída o saldo disponível em sua conta bancária, fruto de longo e exaustivo trabalho como motorista de aplicativo.

O outro suspeito já se encontra devidamente preso, fruto de mandado de prisão decorrente da mesma investigação.

Hoje, foi possível localizar e cumprir o mandado de prisão expedido em desfavor H. S. de S, o qual também responde pela prática de outros roubos e tráfico de drogas, praticados em Rio Branco.

Fora de circulação, o suspeito será colocado à disposição da justiça e participará de audiência de custódia.

Mais um trabalho da nossa Polícia Civil, mais justiça e paz social.

Por Assessoria PCAC

