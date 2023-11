Até o momento, 25 pessoas já foram condenadas pelos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) por participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro, em Brasília. As penas variam entre três anos e 17 anos de prisão.

Recentemente, o plenário da Corte definiu entre 13 anos e 16 anos e seis meses de prisão as penas de mais cinco condenados pelos atos golpistas de 8 de janeiro, quando as sedes dos Três Poderes, em Brasília, foram invadidas e depredadas.

Os réus já haviam sido condenados na última terça-feira (07), quando se encerrou o julgamento no plenário virtual do Supremo, em que os ministros votam de forma remota, sem debate direto. Entretanto, na ocasião não houve consenso sobre a dosimetria das penas – o cálculo que leva à sentença final.

Os primeiros três julgamentos ocorreram no plenário físico do STF, em setembro. Os seguintes ocorreram todos no plenário virtual. Neste momento, estão sendo analisados apenas os casos dos chamados “executores” dos atos, ou seja, os que foram presos no dia 8 na Praça dos Três Poderes ou nos arredores.

Até agora, 22 dos condenados foram considerados culpados pelos cinco crimes apontados pela Procuradoria-Geral da República (PGR): abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa armada, dano qualificado e deterioração do patrimônio tombado. As penas nesses casos ficaram entre 13 anos e meio e 17 anos.

por Daniela Pereira- bnews

