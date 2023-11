Uma guarnição do Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran) recuperou no final da tarde do último domingo, 12, uma motocicleta roubada. O fato ocorreu no bairro Areal, após abordagem em uma Operação de Trânsito.

Durante abordagem, o condutor apresentou sua habilitação, mas não apresentava documentação veicular. Após consulta no sistema, os militares constataram que a motocicleta, Yamaha Factor 125, seria produto de roubo.

Questionado, o condutor informou que havia comprado veículo de outra pessoa. O homem recebeu voz de prisão por receptação e foi encaminhado a Delegacia de Flagrantes (Defla), para as medidas cabíveis.

Assessoria de Comunicação da PMAC

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram