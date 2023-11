O valor exato do roubo ainda não foi divulgado. As autoridades policiais dos dois países já estão com o vídeo que registra a ação criminosa

Dois brasileiros foram filmados por uma câmera de segurança em um ato criminoso ocorrido por volta das 13 horas de sexta-feira, 10, em Cobija, Capital do estado de Pando, na Bolívia. Os homens assaltaram um pequeno mercado na Avenida Internacional. As imagens mostram os meliantes chegando ao estabelecimento em uma motocicleta.

Armado com uma pistola, o condutor da moto anunciou o assalto, enquanto o comparsa subiu pelas grades do comércio para roubar dinheiro e um telefone celular. Após a ação, a dupla tomou rumo ignorado.

O valor exato do roubo ainda não foi divulgado. As autoridades policiais dos dois países já estão com o vídeo que registra a ação criminosa. A cooperação entre as autoridades bolivianas e brasileiras está em curso para localizar e prender os responsáveis pelo crime.

A Gazeta do Acre

