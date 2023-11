O governo do Estado do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esportes (SEE), lança o Circuito de Corridas Marieta Cameli. As inscrições estão abertas a partir deste sábado, 11, e podem ser feitas pelo link disponível no site oficial da SEE. A taxa de inscrição é a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão destinados à campanha Natal Solidário.

O evento tem o objetivo de unir a prática esportiva à solidariedade, contribuindo para um Natal melhor para as famílias em situação de vulnerabilidade. “Além de correr, o participante vai poder ajudar uma família a ter um natal melhor”, ressalta o secretário de Estado de Educação, Cultura e Esportes, Aberson Carvalho.

O primeiro circuito acontecerá em Rio Branco, no dia 2 de dezembro, às 18h30, com modalidades de 5, 10 e 21 quilômetros. O segundo circuito será em Cruzeiro do Sul, no dia 10 do mesmo mês, às 7 horas, com modalidades de 5 e 10 quilômetros. Serão 200 vagas para cada cidade.

Após a inscrição online, os participantes deverão entregar os alimentos nos locais a serem divulgados posteriormente. Na entrega, cada participante receberá um kit especial para a corrida. Todos os participantes serão premiados com medalhas, e os cinco primeiros colocados nas modalidades de 21km e 10km, bem como os primeiros colocados na modalidade de 5km, serão contemplados com prêmios em dinheiro.

Na categoria de 21km, tanto feminina quanto masculina, os prêmios variam de R$1500 para o primeiro lugar, seguindo R$1000 para o segundo, R$700 para terceiro, R$400 para o quarto e R$300 para o quinto lugar.

Na modalidade de 10km, a premiação segue a ordem de R$500, R$400, R$300, R$200 e R$100, respectivamente, para os primeiros cinco lugares, tanto no feminino quanto no masculino. Já na categoria de 5km, os vencedores, tanto feminino quanto masculino, serão premiados com R$100.

Por Dayana Soares Agência de Noticias do Acre

Fotos: José Caminha/ Secom

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram