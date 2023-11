Uma tragédia dupla aconteceu no município de Jordão, interior do Acre, na noite desse sábado, 4, quando dois homens foram assassinados no Seringal Iracema, localizado no Alto Rio Tarauacá.

Segundo testemunhas, um homem identificado por Nena matou Edgar com uma facada e em seguida, foi morto a pauladas pelo filho da vítima, conhecido como Lio.

“Contaram que Nena queria álcool e o Edgar falou que não tinha. Nena disse que ia aparecer de um jeito ou de outro. Aí quando o Edgar foi passando, o Nena jogou a faca, dizem que pegou abaixo do umbigo do Edgar. Aí o filho do Edgar, o Lio, matou Nena a pauladas. A cabeça dele ficou feia”, contou uma testemunha.

Os dois corpos foram levados para a sede do município. Não há informações sobre a prisão de Lio.

Sandra Assunção- ac24horas

