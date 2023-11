Na tarde da última quinta-feira 02, no dia dos finados um comercio, que fica locaizado no município de Cruzeiro do Sul interior do Acre foi alvo de um grupo de criminosos armados .

Nas imagens é possivel ver que os homens chegam rendendo os funcionarios e clientes que ali estavam, os bandidos levaram tanto o dinehiro do caixa como pertences dos clientes e logo depois se evadiram do local.

A policia segue investigando o caso com o auxilio das câmeras de segurança do estabelecimento.

Confira os vídeos:

Por AcreOnline.net

