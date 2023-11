As provas estão previstas para o dia 21 de janeiro de 2024

O Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas (MMA) está com um concurso aberto para o cargo de Analista Ambiental.

Os requisitos para o cargo incluem ter um diploma de nível superior. O salário inicial é de R$ 8.817,72, além de um auxílio alimentação de R$ 658,00.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas até o dia 22 de novembro, com uma taxa de inscrição de R$ 110,00. As inscrições devem ser feitas através do site da banca organizadora, o Cebraspe.

Os candidatos serão avaliados por meio de provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

As provas estão previstas para o dia 21 de janeiro de 2024. Portanto, se você está interessado, não perca a oportunidade de participar!

Acesse o edital https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/edital-n-1-mma-de-24-de-outubro-de-2023-518637126

Acesse o link para inscrições (de 3 a 22 de novembro)https://www.cebraspe.org.br/concursos/MMA_23.

Cargo e seus requisitos

Cargo: Analista Ambiental

Vagas: 98

Salário: R$ 8.817,72

Requisitos:

Diploma de conclusão de graduação em nível superior ou habilitação legal equivalente em qualquer área de formação, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação.

Atribuições:

Planejamento ambiental, organizacional e estratégico afetos à execução das políticas nacionais de meio ambiente formuladas no âmbito da União.

Regulação, controle, fiscalização, licenciamento e auditoria ambiental.

Monitoramento ambiental.

Gestão, proteção e controle da qualidade ambiental.

Ordenamento dos recursos florestais e pesqueiros.

Conservação dos ecossistemas e das espécies neles inseridas, incluindo seu manejo e proteção.

Estímulo e difusão de tecnologias, informação e educação ambientais.

Remuneração:

O vencimento básico inicial para o cargo de Analista Ambiental é de R$ 5.145,72.

A esse valor, também são acrescidas gratificações de Desempenho de Atividade de Especialista Ambiental (GDAEM) e Gratificação de Qualificação (GQ).

Provas

Os candidatos ao concurso do Ministério do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas (MMA) serão avaliados através das seguintes etapas:

Prova objetiva: Esta etapa tem caráter eliminatório e classificatório. A prova, que terá duração de 4 horas, será composta por 100 questões do tipo CERTO ou ERRADO e valerá 100,00 pontos. As questões serão divididas em:

Conhecimentos básicos (40 questões): Língua Portuguesa, Língua Inglesa, Noções de Gestão Pública, Noções de Direito Administrativo, Noções de Direito

Constitucional, Legislação e Normas Ambientais, Integridade Pública.

Conhecimentos específicos (60 questões): Biodiversidade, Florestas e Direitos Animais, Mudança do Clima, Qualidade Ambiental, Bioeconomia, Gestão Ambiental.

Prova discursiva: Esta prova valerá 30,00 pontos e consistirá na redação de um texto dissertativo de até 30 linhas sobre temas atuais, incluindo:

Tópicos atuais no Brasil e no mundo relativos à economia, política, saúde única, sociedade, meio ambiente, emergência climática, educação, transição energética, ciência e tecnologia.

Racismo ambiental, justiça climática.

Objetivos do desenvolvimento sustentável – ODS.

Transformação ecológica.

Economia Circular.

Ambas as provas estão previstas para o dia 21 de janeiro de 2024. Boa sorte aos candidatos!

Por Esther Vasconcelos Jornal Contabil

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram