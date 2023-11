Na manhã de hoje (1º de novembro de 2023), foi cumprido o mandado de prisão preventiva em desfavor do suspeito de ter atropelado e matado uma jovem de apenas 25 anos, fato ocorrido na BR 364, na entrada da cidade de Bujari/AC, no dia 25 de setembro de 2023, por volta de 18h.

No momento do acidente, o suspeito estava conduzindo uma camionete Hilux e a vítima uma motocicleta, Honda Biz, ocasião na qual, a camionete invadiu a pista contrária e colidiu de frente com a vítima, a qual veio a óbito no mesmo instante. Nesse passo, o motorista da camionete empreendeu fuga sem prestar socorro.

Diante dos fatos, o Delegado da Polícia responsável pela investigação, Dr. Bruno Coelho Oliveira, instaurou o Inquérito Policial e, após 30 (trinta) dias, finalizou a investigação, sendo o procedimento encaminhado ao Poder Judiciário.

Ademais, a Autoridade Policial, diante da gravidade do fato, representou pela prisão preventiva, a qual foi deferida e o investigado preso na data de hoje.

