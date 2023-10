Na tarde do último domingo, dia 29, socorristas do Corpo de Bombeiros do 5º Batalhão foram acionados e deslocados com urgência até o KM 06 da BR 317, no sentido Epitaciolândia/Xapuri, após um acidente envolvendo uma motocicleta e um carro. O cenário do acidente chamou a atenção de quem passava pela rodovia, e a ação rápida das equipes de resgate foi crucial.

Detalhes do Acidente: Após chegarem ao local, os socorristas se depararam com uma cena impactante. O condutor da motocicleta, identificado apenas como senhor Adão, estava caído no chão, sem o uso do capacete e se queixando de intensas dores na perna esquerda. O exame inicial revelou uma possível fratura na tíbia. Com agilidade e experiência, a equipe de resgate imobilizou o membro afetado, utilizando talas e ataduras, garantindo o conforto e estabilidade do paciente.

Adão, apesar do acidente, manteve-se consciente e não relatou dores em outras partes do corpo. Já o condutor do veículo, de placas DSP7D48, identificado como Saulo, saiu ileso do acidente e afirmou que aguardaria a chegada das autoridades no local, cooperando com as investigações em curso.

Encaminhamento Médico: Após a conclusão dos procedimentos no local do acidente, a guarnição dos Bombeiros prontamente conduziu Adão até o hospital em Brasiléia. Durante todo o trajeto, o estado clínico de Adão foi monitorado de perto para garantir sua estabilidade. A vítima foi entregue com segurança às equipes médicas do hospital, onde continuou a receber atendimento e avaliação especializada.

Investigação em Andamento: As autoridades competentes iniciarão uma investigação minuciosa para determinar as circunstâncias exatas do acidente. Um laudo técnico deverá ser emitido nos próximos dias, esclarecendo os eventos que resultaram na colisão frontal entre o veículo e a motocicleta. As primeiras observações sugerem que o carro teria invadido a pista contrária, causando o impacto frontal que deixou Adão ferido.

Por Alexandre Lima/ O Alto Acre

