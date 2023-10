Thiago Aguiar exibe a medalha conquistada em Brasília

O estudante/atleta Thiago Aguiar, da escola Santa Maria II de Rio Branco, conquistou neste domingo, 29, em Brasília, no Distrito Federal, a medalha de ouro no arremesso de peso. O garoto fez a marca 12,38 e colocou o Acre no lugar mais alto do pódio pela primeira vez na competição.

Áreas adaptadas

Thiago Aguiar é treinado pelo professor Thiago Almeida e os trabalhos são realizados em áreas adaptadas.

“Realizamos muitos treinamentos em um pátio ao lado SEST-SENAT. O mais importante, neste momento, é comemorar essa grande conquista”, disse o professor Thiago Almeida.

