Entre os dias 27 e 28 de outubro, a Polícia Civil do Acre (PCAC), por meio do Instituto de Identificação, em colaboração com o Tribunal de Justiça (TJAC), promoveu o atendimento de cerca de 400 pessoas para emissão da Carteira Nacional de Identificação (CIN), substituindo o Registro Geral (RG). Os atendimentos ocorreram em Epitaciolândia na Escola Municipal Bela Flor, situada às margens da BR-317.

A ação faz parte do Projeto Cidadão do TJAC, no encerramento da III Semana Evangélica da cidade, realizada por meio da Associação de Pastores e Ministros de Epitaciolândia e Brasileia.

“A emissão da Carteira Nacional de Identificação é uma ação essencial, uma vez que esse documento é a chave para o acesso a uma variedade de serviços públicos, como educação, saúde e emprego. Além disso, a identidade é uma ferramenta fundamental na busca de direitos e cidadania”, declarou o diretor do Instituto de Identificação, Júnior César da Silva.

Os documentos emitidos durante o evento serão entregues aos solicitantes em aproximadamente 30 dias, garantindo que a população de Epitaciolândia possa desfrutar dos benefícios dessa identificação o mais rápido possível.

A Nova Carteira Nacional de Identificação (CIN) é um documento de identificação oficial emitido no Brasil para substituir o Registro Geral (RG). Ela foi desenvolvida com o objetivo de aprimorar a segurança e a eficiência na identificação dos cidadãos, bem como facilitar o acesso a serviços públicos e privados.

Por Marcelo Torres Agência de Noticias do Acre

