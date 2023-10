Espanhola já havia sido eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo disputa neste ano

Aitana Bonmatí, do Barcelona, venceu o prêmio da Bola de Ouro de melhor jogadora da última temporada do futebol feminino, entregue pela revista ‘France Football’, em cerimônia realizada nesta segunda-feira (30), no Théâtre du Châtelet, em Paris. Além disso, a espanhola já havia sido eleita a melhor jogadora da Copa do Mundo 2023 e aparecia como favorita na premiação.

“Estou muito orgulhosa de ter recebido a Bola de Ouro. Foi um ano incrível. Receber um prêmio individual assim é ótimo, mas o futebol é um esporte coletivo. Agradeço a todas as pessoas que foram fundamentais para eu chegar aqui hoje. Nunca imaginei quando criança que esse sonho se realizaria. Me tornei sim uma grande jogadora de futebol. Mas, quero parabenizar também a todas as nomeadas aqui, são todas muito fortes e merecedoras”, disse Aitana Bonmatí.

Dessa maneira, chegou ao fim a hegemonia de Alexia Putellas, vencedora nos dois últimos anos. A jogadora, que é companheira de vestiário de Aitana no Barcelona, sofreu com uma grave lesão na temporada e não esteve na lista de indicadas.

Ao mesmo tempo, Aitana Bonmatí completou uma temporada perfeita em termos coletivos e individuais. Campeã Espanhola e da Champions com o Barça, ela também conquistou a Copa do Mundo com a Espanha e foi eleita a melhor jogadora da última temporada europeia pela Uefa.

Por fim, a atacante Debinha apareceu como a única representante brasileira na premiação feminina.

