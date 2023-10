Um homem de 46 se matou após esfaquear a esposa, de 38 anos, diante da filha de 15 anos do casal. O crime ocorreu na noite dessa quarta-feira (25 de outubro) na cidade de Bugre, no Vale do Aço.

Segundo as informações iniciais da Polícia Militar, o homem desconfiava de traição por parte da mulher. Após discussão com a companheira, o autor pediu para verificar o celular da vítima, mas ela recusou.

Insatisfeito com a resposta, o homem pegou uma faca e atacou a mulher com múltiplas facadas. Ela tentou se defender, mas foi atingida na região das costas, no ombro e na nuca. Após o ataque à esposa, o indivíduo se matou com a mesma faca que atacou a esposa. A filha do casal testemunhou o fato.

A mulher foi socorrida com vida para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga. O corpo do homem foi periciado e liberado para a funerária.

Por Lucas Gomes- o tempo

