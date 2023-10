O governo do Estado, por meio do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre), realizou nesta quarta-feira, 25, melhorias no Ramal do Limeira, km 20, sentido Rio Branco, em Sena Madureira.

Os trabalhadores atuaram no melhoramento da estrada vicinal, com serviços de saída d’água, realização de aterros em pontos críticos, limpeza, raspagem, retirada de atoleiros e nivelamento da estrada. Para o representante do Deracre em Sena Madureira, Alisson Silva, a iniciativa é mais uma intervenção do órgão no intuito de garantir a trafegabilidade no ramal e o escoamento da produção agrícola.

“Mais um ramal sendo atendido, cumprindo uma determinação do governador Gladson Cameli. Esse ramal atende muitas famílias que necessitam de acesso para escoar seus produtos”, disse.

A ação contou com a utilização de uma pá carregadeira, uma patrol, uma retroescavadeira e um caminhão comboio.

As intervenções nos ramais são realizadas pelo Deracre e visam garantir a trafegabilidade dos produtores agrícolas e o escoamento da produção para os mercados municipais.

O órgão segue avançando com obras em todo o estado.

Por Gabriel Freire- Agência de Notícias do Acre

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram