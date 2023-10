O Athletico venceu o América-MG de virada pelo placar de 3 a 2, nesta quarta-feira (25), na Arena da Baixada. Com a vitória, o Furacão chega aos 48 pontos, mas permanece na quinta colocação na classificação.

O Athletico começou criando as melhores oportunidades, mas viu o Coelho abrir o placar com um golaço de fora da área de Mastriani. Não demorou para que Erick deixasse tudo igual pro Furacão. O gol da virada foi marcado pelo atacante Pablo. E o meia Vitor Bueno ampliou ainda no primeiro tempo.

A equipe mineira melhorou na segunda etapa, levando perigo ao gol de Bento. Aos 31 minutos, o Coelho descontou após Cazares cruzar na medida para Martínez fazer o segundo do América-MG.

Na próxima rodada, o Furacão recebe o São Paulo, domingo (29), às 16h.

Ric mais

Gostou da matéria? Compartilhe! WhatsApp

Facebook

Twitter

Telegram