A Polícia Militar, por intermédio do 8º BPM, em Sena Madureira, aprendeu ontem, 25 de outubro, um homem de 19 anos com grande quantidade de droga e arma de fogo tipo pistola municiada.

A ação policial aconteceu após os militares receberem informações de que no beco do Adriano, bairro Pista, havia dois homens portando arma de fogo e comercializando drogas.

Os policiais realizaram incursão a pé e ao se aproximarem do local da suposta traficância, avistaram os suspeitos e de imediato um deles foi abordado, no entanto, o outro conseguiu se evadir. Durante as buscas foi localizada uma arma de fogo, tipo pistola, calibre 380, com 09 (nove) munições, e no Interior de uma caixa de papelão que estava com o suspeito, havia 110 (cento e dez) pacotes de uma substância aparentando ser pasta base de cocaína, totalizando 713 (setecentos e treze) gramas.

A ocorrência foi encaminhada à delegacia de Polícia Civil, para realização dos procedimentos cabíveis.

Ascom 8º BPM.

