Cidade acreana é isolada por terra e moradora relata que a população está há 2 anos sem atendimentos bancários

A servidora pública Andreia Oliveira mora no Jordão e relata que a população do município está há pelo menos dois anos sem ter atendimento da Caixa Econômica Federal (CEF). “No começo de 2021 a lotérica fechou e, desde então, pagamos e recebemos através de Pix. Tem uma moça que fez um curso e faz os atendimentos do Caixa Tem. Já para resolver qualquer outra situação só em Tarauacá. São 45 minutos de avião, a passagem custa R$ 400,00, ou dois dias de barco e também não é barato.” – explicou.

A situação chegou ao conhecimento do senador Alan Rick (União Brasil), que oficiou a gerência nacional da Caixa solicitando “a instalação de um posto avançado”. Ele ressaltou a importância do serviço para os mais de 9.000 moradores da cidade isolada por terra, principalmente, para os idosos e mais vulneráveis que recebem benefícios sociais do governo federal, através do banco.

“A Caixa é um banco de interesse social sua atuação vai muito além de resultados financeiros.” – argumentou Alan Rick.

Na última segunda-feira, 23, a CEF respondeu a solicitação do senador esclarecendo que já foi iniciado processo para recompor a rede de canais Caixa no município com a avaliação para licitação visando a abertura de uma nova lotérica. Outra medida é a prospecção de parceiro para atuar como Correspondente Caixa. A gerência nacional não definiu data para o retorno dos serviços.

A CEF esclareceu ainda que a lotérica anterior foi fechada “por prática de irregularidades”.

Assessoria

