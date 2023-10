Na manhã desta quarta-feira, 25/10/2023, a guarnição de serviço de Rodrigues Alves respondeu prontamente a uma chamada de violência doméstica no Ramal do Bom Vento. Ao chegar no local, acompanhada pela equipe da Base Rodoviária, encontraram a vítima, que estava gravemente ferida na cama de sua residência. Familiares informaram que o esposo havia agredido-a fisicamente e que ele se encontrava em um roçado próximo naquele momento.

O agressor foi rapidamente localizado e detido. Durante a prisão, ele revelou a presença de duas espingardas em sua residência: uma de calibre .32, sem numeração e com 03 (três) cápsulas deflagradas, e a outra de calibre .16, sem numeração e sem marca aparente.

A vítima recebeu atendimento imediato no hospital de Mâncio Lima, enquanto o agressor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Rodrigues Alves, junto com as armas de fogo apreendidas, para os procedimentos legais. A ação rápida da polícia garantiu a segurança da vítima e a prisão do agressor, demonstrando a eficiência das forças de segurança local em proteger os cidadãos e combater a violência doméstica.

Por jurua24horas

