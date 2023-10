Com dois de Breno Lopes e outros dois de Piquerez, Verdão goleia por 5 a 0 e segue no G4 do Brasileirão; Marcos Rocha também deixa o dele

O Palmeiras não desperdiçou o último Choque-Rei de 2023 e se vingou das últimas eliminações para o São Paulo. Na noite desta quinta-feira (25), o Verdão atropelou o rival, com um 5 a 0 construído com três gols no primeiro tempo. Breno Lopes e Piquerez (duas vezes cada), e Marcos Rocha balançaram as redes no clássico válido pela 29ª rodada do Brasileirão.

Esta foi a maior vitória alviverde diante do rival atuando no Allianz Parque. O placar iguala, ainda, a maior goleada sobre o São Paulo na história. Até então, havia batido o Tricolor por 5 a 0 uma vez, em 1965.

Com a segunda vitória consecutiva, o time de Abel Ferreira chega a 50 pontos e segue no G4. Por outro lado, o Tricolor estaciona nos 38 pontos, em décimo. Mas a equipe de Dorival pode perder posições no decorrer da rodada.



Além disso, os são-paulinos seguem sem triunfar fora de casa nesse Brasileiro. A última vez que isso ocorreu foi na última rodada da edição de 2022, quando fez 4 a 0 no Goiás.

O Palmeiras volta a jogar como mandante na próxima rodada, quando recebe o Bahia, sábado, às 19h. Já o São Paulo visita o Athletico-PR, domingo, às 16h, na Ligga Arena, em Curitiba.

Verdão 3 a 0, fora o baile

O São Paulo até chegou a marcar com intensidade a saída de bola rival nos minutos iniciais, mas o Palmeiras fez bom uso do esquema com três zagueiros. Ao conseguir boas trocas de passe, o time contou com laterais bem avançados para chegar facilmente ao ataque. Pela direita, Mayke cruzou para Richard Ríos balançar a rede, mas o VAR anulou por impedimento. Não fez falta, afinal em nova jogada por aquele lado Aos 15, novamente por aquele setor, o lateral cruzou rasteiro, e Breno Lopes apareceu atrás da zaga para abrir o placar.

O Verdão chegou ao segundo gol, aos 26, depois de passe de trivela de Ríos que colocou Breno Lopes mais uma vez de frente para o goleiro Rafael. O técnico Dorival Júnior sacou Gabi Neves, em má atuação, para colocar Rodrigo Nestor. Pouco depois, Lucas sentiu lesão e precisou deixar o campo para entrada de Wellington Rato. Na reta final, Rafinha acertou o rosto de Breno Lopes e só recebeu cartão amarelo, esquentando o clássico. Antes do intervalo, Rato cometeu pênalti em Zé Rafael perto do limite da área. Piquerez cobrou bem para fazer o terceiro do Verdão.

Rafinha finalmente é expulso, e vitória vira goleada

O São Paulo trocou passes na linha defensiva na tentativa de se proteger mais e, aos poucos, recuperar o meio-campo. Mas o panorama da partida não mudou. O Palmeiras seguiu dominante e teve outras boas chances de marcar diante de um rival que não segurou o emocional e buscou confusão em meio às jogadas. Aos 15, Rafinha foi expulso após fazer mais uma falta em Breno.

Em vantagem numérica, os donos da casa seguiram pressionando até que aos 38, em uma chegada com velocidade pela esquerda, Piquerez cruzou certeiro na área para Marcos Rocha completar. Ainda dava tempo para mais um na noite de gala alviverde. Assim, o lateral uruguaio desferiu uma bomba, aos 41, para dar números finais ao placar.

