Você poderia pensar que gêmeos idênticos, com seu DNA quase idêntico, seriam, bem, idênticos em todos os sentidos. Eles vêm do mesmo óvulo fertilizado, afinal de contas. Compartilham os mesmos genes, geralmente têm o mesmo sexo e, para quem não está acostumado, parecem quase exatamente iguais. Então, é realmente intrigante descobrir que suas impressões digitais não são cópias exatas uma da outra. E você pode se perguntar: “Como isso é possível?”

Primeiro, é fundamental entender como os gêmeos idênticos, ou monozigóticos, surgem. É um processo fascinante em que um único óvulo, uma vez fertilizado por um único espermatozoide, decide se dividir em dois. E voilà, você tem dois bebês com genomas quase idênticos. Mas, quando se trata de suas impressões digitais, a história muda de figura. A chance de duas pessoas terem exatamente as mesmas impressões digitais? Menos de 1 em impressionantes 64 bilhões, segundo o Science Focus da BBC. E isso também se aplica aos nossos amigos gêmeos.

Agora, enquanto a genética desempenha um papel principal em nossas vidas, determinando coisas como a cor do nosso cabelo ou a probabilidade de precisarmos de óculos, ela não tem o controle total sobre nossas impressões digitais. Sim, nosso DNA moldará o padrão geral das cristas em nossas pontas dos dedos, mas não é o único responsável.

Em vez disso, imagine o útero como um ambiente dinâmico e agitado, onde uma infinidade de fatores pode influenciar um feto em desenvolvimento. Conforme Simona Francese, uma cientista forense da Universidade de Sheffield Hallam, vários fatores ambientais dentro do útero influenciam como nossas impressões digitais se formam. Fatores como o comprimento do cordão umbilical, a posição do bebê no útero, o acesso à nutrição, a pressão arterial e até a taxa de crescimento dos dedos desempenham um papel. Todos esses elementos se unem e estabelecem as bases para nossas impressões digitais entre a 13ª e a 19ª semanas de desenvolvimento fetal.

E adivinhe? Mesmo no aconchego do mesmo útero, esses fatores podem diferir para gêmeos idênticos. Então, enquanto eles podem ter padrões similares de loops, espirais e cristas em suas pontas dos dedos, eles terão detalhes distintos. Pense nisso como duas pinturas com a mesma paleta de cores, mas pinceladas diferentes. Os pontos onde suas cristas se encontram, divergem ou terminam provavelmente serão diferentes.

Mas, espere, a história não termina assim que os gêmeos nascem. À medida que todos nós navegamos pela vida, vários fatores ambientais continuam a influenciar nossas impressões digitais. Já teve uma cicatriz persistente ou uma queimadura no dedo? Esses fatores podem alterar permanentemente ou até temporariamente os detalhes de nossas impressões digitais, como Francese apontou.

Pesquisadores, sempre em busca de desvendar os mistérios da vida, mergulharam fundo na ciência da formação das impressões digitais. Um estudo recente destacou três famílias específicas de moléculas sinalizadoras. Quando combinadas com diferenças nas formas dos dedos e no momento do crescimento da pele, essas moléculas garantem que nossas pontas dos dedos sejam realmente únicas.

Roel Nusse, um biólogo do desenvolvimento, resumiu lindamente, afirmando que pequenas flutuações em nosso desenvolvimento podem levar a variações infinitas em padrões. E isso é realmente fascinante.

Então, da próxima vez que você se maravilhar com a reflexão quase espelhada de gêmeos idênticos, lembre-se deste pequeno mistério das impressões digitais. É um testemunho da dança intricada da genética e do ambiente, resultando em variações infinitas, mesmo entre aqueles que são quase idênticos.

Por Lucas R.

