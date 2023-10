A obra está sendo realizada com R$ 1,8 milhão em emenda do senador que fez questão de conferir como o recurso está sendo executado

Nesta sexta-feira, 20, o senador Alan Rick (União Brasil) vistoriou a obra do Centro Integrado de Esporte para Comunidade da Estação Experimental (CIEC) que está sendo reconstruído com emenda de R$ 1,8 milhão, destinada pelo parlamentar quando deputado federal. O senador esteve acompanhado do secretário de governo Alysson Bestene, o secretário de Obras Ítalo Lopes, o diretor de articulação esportiva e juventude da secretária de Educação, Glauber Feitoza e representantes da comunidade do bairro Estação Experimental.

Morador do bairro há mais de 40 anos, Fernando Tavares falou da felicidade de ver o espaço sendo reconstruído. “Tenho 52 anos e desde menino eu brincava aqui na época que só era o conhecido Campo da Fumbesa. Tivemos a quadra, mas, depois tudo ficou abandonado, quadra e prédio destruídos, campo cheio de buraco e agora vai ficar bom. Vou dormir e acordar alegre porque tem muitos anos que a gente “peleja” por isso aqui. Muito grato ao senador Alan Rick pelo que ele está fazendo pela gente.” – disse.

A nova estrutura vai contar com quadra poliesportiva, que passará a ser coberta, campo de futebol, salas de artes marciais e espaço administrativo. A entrega está prevista para fevereiro de 2024.

O senador Alan Rick agradeceu a parceria do governo do estado, através da Secretaria de Obras e da diretoria de Esporte da Secretaria de Educação. “Estamos juntos no esforço de devolver esse espaço completamente reconstruído para a comunidade do bairro Estação Experimental. É um espaço histórico pro esporte da nossa capital. A obra está andando e é isso que todo parlamentar deseja, ver o recurso destinado sendo aplicado e realizando os sonhos das comunidades. Só para o esporte, temos mais de R$ 20 milhões já destinados” – comemorou.

“Agradecer, em nome do governo do estado, em nome do governador Gladson Cameli, ao senador Alan Rick pelo empenho e determinação destinando emendas não somente para atender a comunidade da Estação, mas também para obras em todo o estado.” – agradeceu o secretário de governo, Alysson Bestene.

Por Assessoria

