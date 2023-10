Na manhã desta sexta-feira, 20, a Polícia Civil do Acre, por meio dos policiais da Delegacia Geral de Senador Guiomard, com o apoio da Polícia Penal, deu cumprimento a um mandado de prisão preventiva em desfavor do senhor L. P. D. S., de 30 anos, pelo crime de estupro de vulnerável.

A prisão ocorreu na zona rural do município de Senador Guiomard e foi possível após a representação da autoridade policial junto ao Poder Judiciário, que emitiu o mandado de prisão contra o autor do crime de estupro de vulnerável, tipificado no art. artigo 217-A do Código Penal.

O preso já se encontra recolhido na Unidade Penitenciária Francisco de Oliveira Conde (FOC), e se condenado poderá ficar até 15 anos na prisão.

Por Assessoria/ PCAC

