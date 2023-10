Confira neste artigo as principais informações sobre o concurso FUNAI

A Fundação Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI) confirmou sua participação no Concurso Nacional Unificado, conforme divulgado tanto pela própria Fundação quanto pelo Ministério da Gestão e Inovação.

As 502 vagas autorizadas serão alocadas nos blocos temáticos “5. Políticas Sociais, Justiça e Saúde” e “8. Nível Intermediário”.

É importante ressaltar que o concurso já contava com uma comissão específica encarregada de elaborar o Projeto Básico, o qual apresentou informações antecipadas sobre as fases de avaliação, os locais de realização das provas e uma estimativa do número de inscritos.

Vagas

As 502 vagas autorizadas serão distribuídas entre os seguintes cargos, de níveis médio (intermediário) e superior:

Nível médio:

Agente em Indigenismo – 152 vagas.

Nível superior:

Administrador – 26 vagas;

Antropólogo – 19 vagas;

Arquiteto – 1 vaga;

Arquivista – 1 vaga;

Assistente Social – 21 vagas;

Bibliotecário – 6 vagas;

Contador – 12 vagas;

Economista – 24 vagas;

Engenheiro – 20 vagas;

Engenheiro Agrônomo – 31 vagas;

Engenheiro Florestal – 2 vagas;

Estatístico – 1 vaga;

Geógrafo – 4 vagas;

Indigenista Especializado – 152 vagas;

Psicólogo – 6 vagas;

Sociólogo – 12 vagas;

Técnico em Assuntos Educacionais – 2 vagas;

Técnico em Comunicação Social – 10 vagas.

Provas

As provas de nível superior no concurso terão um formato diversificado. Elas consistirão em questões objetivas de múltipla escolha ou assertivas de certo e errado, bem como questões discursivas.

As questões discursivas podem abranger diferentes formatos, como questões discursivas tradicionais, estudos de caso, questões problema ou dissertações.

As provas objetivas incluirão três tipos de conhecimentos:

Conhecimentos gerais.

Conhecimentos específicos pertinentes à competência do órgão.

Conhecimentos especializados, sendo que este último será específico para cada cargo.

Cada modelo de prova objetiva conterá entre 60 a 80 questões de múltipla escolha ou 110 a 140 questões se forem assertivas de certo ou errado.

Já as provas de nível médio serão compostas exclusivamente por questões objetivas de múltipla escolha ou assertivas de certo e errado, abordando conhecimentos básicos e conhecimentos específicos.

Essas provas conterão de 60 a 80 questões de múltipla escolha ou 120 a 140 questões se forem assertivas de certo ou errado.

