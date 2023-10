Em um duelo direto por uma vaga na segunda fase do Campeonato Estadual Sub-15 na tarde desta quinta, 19, no Florestão, o Galvez derrotou o Sena Madureira por 4 a 1 e confirmou a classificação.

Thiago Kairo

O atacante Thiago Kairo marcou os 4 gols da vitória do Imperador e foi o destaque no jogo da classificação. O garoto, tem velocidade e bom cabeceio, e é uma das boas revelações do torneio e ainda comemorou o aniversário com uma grande atuação.

Santa Cruz goleia

Com a equipe bastante modificada, o Santa Cruz “atropelou” o fraco Recriança por 5 a 0. O Santa também uma vaga garantida na próxima fase.

Vale classificação

A fase de classificação do Estadual Sub-15 terá dois jogos nesta sexta, 20, a partir das 14h50, no Florestão. Andirá e Fênix abrem a rodada e na sequência o Independência enfrenta o Jocum.

Por PHD Esporte Clube

Foto Manoel Façanha

