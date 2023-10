Neste sábado, (14), um incidente surpreendente deixou os moradores de um ramal na boca do iaco em Sena Madureira, no interior do Acre, sem acesso a parte da cidade. Um caminhão de caçamba, carregado com areia, despencou nas águas do Igarapé Paris, causando a interdição da ponte.

O acidente ocorreu em um ramal próximo à cidade e está relacionado ao peso excessivo da carga, que fez com que a ponte cedesse, levando o veículo para dentro do igarapé. As informações iniciais não forneceram detalhes sobre o estado do motorista no momento do incidente.

Com a interdição da ponte, os moradores locais agora enfrentam dificuldades para acessar a cidade ou outras áreas, uma vez que a travessia se tornou impraticável.

Por Pelegrino Sobrinho Colaborador do AcreOnline.net

