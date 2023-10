O governo do Estado, por meio da Secretaria de Governo (Segov), realizou uma vistoria pelo rio Acre nesta sexta-feira, 13, juntamente com membros do comitê criado para tomada de decisões, após o Estado decretar situação de emergência devido a falta de chuvas. O objetivo era visitar locais onde a estiagem pudesse estar afetando a vida dos moradores.



“Atendendo determinação do nosso governador Gladson Cameli, hoje visitamos as comunidades ribeirinhas do rio Acre e da região do Riozinho do Rola. Ouvimos os produtores e conferimos de perto como esta seca tem castigado nossa população”, comentou o secretário de estado de Governo, Alysson Bestene, coordenador geral do comitê.



A equipe visitou algumas regiões do Ramal da Piçarreira e do Riozinho do Rola. O chefe da Defesa Civil do Estado, coronel Carlos Batista, pontuou que a quantidade de água está muito baixa e isso prejudica a travessia e também o escoamento da produção agrícola.

De acordo com o secretário Alysson Bestene, o governo está preparado para atuar nesta crise, evitando mais prejuízos e dando tranquilidade à população. “Nossa missão é cuidar das nossas famílias e o governo não medirá esforços para isso”, comentou.



Também estiveram presentes na vistoria o secretário adjunto de Governo, Luiz Calixto; o diretor de Administração e Finanças, Marcos Clay Silva; a secretária adjunta do Meio Ambiente, Renata Souza, e membros do Corpo de Bombeiros Militar.

Por Jéssica Monteiro Agência de Noticias do Acre

Fotos: Neto Lucena/Secom

