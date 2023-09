Após Corinthians sair da jogada, diretoria do Flamengo não tem mais pressa para assinar com Tite; interino assumiria, por ora

Se, anteriormente, o Flamengo tinha pressa para fechar com Tite, a coisa parece ter mudado de figura após o Corinthians sair da negociação para ter o treinador. Depois do Timão fechar com Mano Menezes, a diretoria rubro-negra adotou um tom de tranquilidade e já admite esperar mais alguns dias para concluir o acerto com o comandante. O prazo é a data Fifa, dentro de duas semanas.

Num primeiro momento, Tite estaria disposto a começar a trabalhar apenas em 2024. Mas as últimas conversas fizeram o treinador ver com bons olhos um trabalho de reformulação no elenco, ainda com a temporada em andamento. O contrato, a princípio, teria validade até o fim de 2024. Com questões contratuais a definir, a diretoria do Flamengo acredita que a conversa com Tite pode se estender.

Dessa forma, abre-se a possibilidade de que Mário Jorge, técnico do sub-20, assuma a equipe interinamente. Se não fazia parte dos planos, agora o eventual interino tem chances não só de estar à beira do campo contra o Bahia, mas também pelos próximos jogos do Brasileirão.

Campeão brasileiro nas categorias sub-17 e sub-20, Mário já comandou a equipe profissional em quatro jogos neste ano, com duas vitórias. Aos 45 anos, ele deve ganhar mais uma chance para o jogo deste sábado (30), contra o Bahia, no Maracanã. Caso Tite não feche até a data Fifa, ele também trabalharia contra o Corinthians, no dia 7.

