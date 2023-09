De acordo com o pai da vítima, as agressões ocorreram após a criança jogar um chapéu no terreno do policial, que seria vizinho da família.

Um policial penal foi denunciado na segunda-feira, 25, acusado de ter agredido uma criança com autismo severo nível 3, que é a forma mais grave do Transtorno do Espectro Autista (TEA). O fato ocorreu em Sena Madureira.

De acordo com o pai da vítima, as agressões ocorreram após a criança jogar um chapéu no terreno do policial, que seria vizinho da família. Ele teria entrado no terreno do acusado para tentar recuperar o objeto. Foi quando o homem começou a agredi-lo com uma pá.

“Eu disse a ele que meu filho tinha autismo severo e não entendia o que estava fazendo. Mas ele insistia em dizer para o menino não atravessar para seu lado do quintal. Meu filho insistiu e acabou tentando atravessar, quando foi agredido”, disse o pai da criança.

O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município.

Mesmo a materia não sendo de Autoria do AcreOnline.net, Caso o Policial Penal queira contar a sua versão o espaço estar aberto.

por Dell Pinheiro A Gazeta do Acre

