A manhã desta segunda-feira, 25, no Quartel do Comando-Geral (QCG) da Polícia Militar do Acre (PMAC), foi marcada pela entrega de três viaturas para o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran). Na ocasião, o comando da instituição implementou a Companhia de Policiamento de Trânsito Rodoviário, que atenderá as rodovias e estradas estaduais.

O investimento, superior a de R$ 1,1 milhão, foi fruto de convênio com o Detran/AC. Os novos veículos são traçados, propícios para diversos terrenos, possuem compartimento para presos, iluminação de emergência, câmbio automático e outras especificações técnicas.

O comandante-geral da PMAC, coronel Luciano Dias Fonseca, destacou a importância do convênio para comunidade. “Sempre atuamos de forma veemente na educação e na fiscalização de trânsito. Esse convênio tem trazido benefícios à sociedade, e está aqui o exemplo, viaturas equipadas para fazermos policiamento de trânsito”, disse.

A implantação do Policiamento Rodoviário é um anseio antigo da instituição, segundo a tenente-coronel Cristiane Soares, comandante do BPTran. “Reconhecemos a importância dos nossos parceiros, em especial o Detran, que tornou possível a ativação do nosso policiamento rodoviário, além desses veículos, que serão fundamentais para o policiamento rodoviário, garantindo e preservando vidas no Acre”, destacou.

A presidente do Detran, Taynara Barbosa, também enfatizou o convênio: “Nós temos uma meta que é reduzir os sinistros de trânsito no estado, e isso só é possível por meio desse termo de cooperação técnica com a Polícia Militar, pois nem todos municípios têm os agentes de trânsito, e os senhores, ora credenciados, desempenham esse papel de fiscalização e preservação de vidas”.



Estiveram presentes à solenidade o coronel Emílio Virgílio Oliveira, subcomandante-geral da PMAC; o coronel Manoel Jorge da Silva Souza, comandante do Policiamento do Interior (CPI); Socorro Rodrigues, vice-presidente da Ordem dos Advogados do Acre (OAB-AC); além da Banda de Música da PMAC e demais autoridades civis e militares.

Por Wellington Mota- Agência de Notícias do Acre

