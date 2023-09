Na manhã deste sábado, 16/09/2023, a guarnição de serviço de Rádio Patrulha foi acionada para atendimento de ocorrência de tentativa de roubo no Bairro Formoso nas proximidades do 61° BIS. Dois indivíduos utilizando de arma de fogo, renderam a vítima e subtraíram sua motocicleta.

Durante a fuga colidiram com um automóvel que transitava na via abandonando a motocicleta roubada e arma de fogo utilizada para cometer o crime. Após o primeiro atendimento a vítima, a guarnição realizou patrulhamento na tentativa de capturar os autores e com apoio das demais equipes de serviço conseguiu localizar os agentes no Bairro São José.

Dessa forma, foi dado voz de prisão a J. F. da C., de 19 anos, e F. A. A. da C., de 22 anos que foram encaminhados a Delegacia Geral de Polícia Civil para procedimentos cabíveis, juntamente com 01 (um) revolver calibre .22 com duas munições intactas. A ação rápida das guarnições possibilitou a recuperação do bem subtraído, a apreensão de uma arma de fogo e a prisão em flagrante dos dois autores.

Por Assessoria

