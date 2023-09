Na tarde desta quinta-feira, 14, a Polícia Civil do Acre, por meio da Delegacia Geral de Polícia Civil de Senador Guiomard, efetuou uma operação que resultou na prisão em flagrante do nacional R. N. da S., de 35 anos. A ação policial teve como objetivo o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do suspeito.



Durante a busca na residência do investigado, as autoridades encontraram evidências contundentes relacionadas ao tráfico de drogas. Foram apreendidos insumos utilizados para o embalo de substâncias entorpecentes, uma quantia em dinheiro suspeita de ser proveniente da venda de entorpecentes e cocaína.

Após a descoberta dessas evidências, o suspeito foi detido em flagrante e para a unidade policial. Lá, foi elaborado um Auto de Prisão em Flagrante por crime de tráfico de drogas. O preso, juntamente com todas as provas e evidências coletadas, será encaminhado ao Poder Judiciário para a realização da audiência de custódia.

Essa operação representa mais um passo importante no combate ao tráfico de drogas na região e demonstra o comprometimento das autoridades policiais em manter a segurança e a ordem pública em Senador Guiomard. O desenrolar desse caso seguirá os trâmites legais do sistema de justiça criminal, assegurando a garantia dos direitos do suspeito e a busca pela Justiça.

Por Assessoria/ PCAC

