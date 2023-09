Um acidente entre uma moto e um carro na noite de segunda-feira, 11 de setembro, entre as ruas Oscar Meia e a rua João Jovino, no município de Brasiléia, deixou o condutor da moto, identificado como C. B. N, de 25 anos, com escoriações leves. As autoridades estão investigando as circunstâncias que levaram ao acidente.

O acidente ocorreu por volta das 20:00 horas, quando C. B. N estava conduzindo sua moto na região. De acordo com o relato do condutor da moto, ele não se lembra exatamente do que aconteceu no momento do acidente. Testemunhas no local afirmam que a colisão foi impactante, causando danos significativos tanto à moto quanto ao carro envolvido.

Após o acidente, equipes de socorro do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionadas e rapidamente chegaram ao local. Os paramédicos prestaram os primeiros socorros a C. B. N e, devido às escoriações, ele foi encaminhado para o Hospital Regional do Alto Acre para uma avaliação médica mais detalhada. Felizmente, seu estado de saúde é considerado estável, e ele está sob observação médica.

As autoridades locais estão agora conduzindo uma investigação para determinar as causas exatas do acidente. Isso inclui examinar as condições da pista, possíveis excessos de velocidade, falhas mecânicas ou quaisquer outros fatores que possam ter contribuído para a colisão.

O trânsito na área do acidente foi temporariamente afetado, mas logo foi normalizado após a remoção dos veículos envolvidos.

Por Jonys David (Ceara) alto acre

