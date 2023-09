Em tratamento contra um câncer, Anderson Leonardo, vocalista do Molejo, foi internado com pneumonia. A informação foi confirmada, no último domingo (10), pelo perfil da banda nas redes sociais.

O perfil ainda pediu orações dos amigos e fãs e disse que a agenda de shows será mantida com os outros cinco integrantes da banda.

“A assessoria do grupo Molejo vem através deste informar que o vocalista @cantorandersonleonardo encontra-se hospitalizado em decorrência de uma pneumonia. Contamos com as orações de todos amigos e fãs, e esperamos que muito em breve ele esteja de volta aos palcos levando a sua alegria contagiante. Reiteramos que a agenda de shows será mantida com os demais cinco artistas do ‘Molejão'”, disse a nota.

Em maio deste ano, Anderson afirmou que retomou o tratamento contra um câncer. Ele enfrenta um inchaço nos testículos. A declaração foi feita em entrevista ao podcast Rocinha Cast. Ele havia revelado, no fim do ano passado, que estava com um câncer raro na região da virilha. Em janeiro, ele afirmou que o tumor havia sumido.

“Você fica muito triste, porque pega na parte genital do homem. Estou me preparando para uma nova fase [do tratamento], mas estou legal. Eu vi que estava voltando a inchar, mas agora está inchando em outra região, nos testículos […] Eu vou lutar até o final”, escreveu ele na época.

