Paulo Fernandes Diogenes Pontes foi preso na última sexta-feira (8) após tentar matar a ex-namorada a tiros por ciúmes. O suspeito viu a vítima em um bar com um amigo, sacou um revólver e tentou matá-la com quatro tiros. O crime ocorreu no Ramal do Tocantins, na Comunidade Vila do Incra, região da cidade de Porto Acre, interior do estado.

Após os disparos, a mulher conseguiu fugir com o amigo e foi para casa, onde chamou a Polícia Militar da região. Aos policiais, a vítima contou que Paulo Fernandes não aceita o fim do relacionamento e ficou enciumado ao vê-la conversando com um homem no estabelecimento.

Além dos tiros em direção à mulher, o suspeito ainda teria atirado para cima e no chão. Ele foi preso em casa, após a denúncia, com o revólver usado no crime, um rifre calibre ponto 22, com 13 munições, sendo duas deflagradas e 11 intactas com dois carregadores e dois cartuchos calibre ponto 28.

Ele foi levado para a delegacia da cidade para prestar esclarecimentos.

Por g1 AC

