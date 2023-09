Uma recém-nascida de apenas 16 dias e que ainda não havia sido registrada morreu vítima de asfixia mecânica na manhã deste sábado (2), na Travessa das Mangueiras, no bairro Boa União, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações de testemunhas, os pais da recém-nascida seriam usuários de entorpecentes e, na noite de sexta-feira (1), o pai, identificado como José Antônio de Souza, 42 anos, não havia dormido na residência. A bebê havia ficado só com a mãe dela, identificada como sendo Delziane Eleonora da Silva, 33 anos.

Na manhã deste sábado, Delziane acordou e percebeu que a filha já estava sem vida ao seu lado, com o corpo rígido e com um sangramento no nariz, possivelmente morta por asfixia.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelos vizinhos e a ambulância de suporte avançado esteve na residência dos pais da recém-nascida, mas ao chegarem no local, os paramédicos constaram que a bebê já estava sem vida.

A Polícia Militar isolou a área para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

A comunidade do bairro Boa União está extremamente consternada com o fato e pede uma investigação aprofundada do ocorrido.

Diante dos fatos, os pais foram conduzidos para a Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (Deam), onde também funciona a Delegacia da Criança e do Adolescente, para prestar esclarecimentos para o delegado plantonista.

Por Ithamar Souza Na Hora da Noticia

