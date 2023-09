Segundo os policiais da Geórgia, nos EUA, o prejuízo foi de quase R$ 15 mil; ladrão também é acusado de violência doméstica

Um norte-americano foi preso por não pegar leve na hora de roubar. Autoridades o acusam de roubar a varanda inteira de um vizinho, avaliada em cerca de US$ 3.000 (R$ 14,7 mil, no câmbio atual).

Em depoimento à polícia, o dono da varanda afirmou que, embora o terreno cheio de mato dele possa parecer abandonado, nada está à disposição para ser levado.

Isso inclui a varanda, uma peça de madeira “muito bem construída”, segundo o investigador Chris Stapler, do Gabinete do Xerife do Condado de Coweta, em entrevista à FOX 5.

Antes de roubar a varanda, o meliante Robin Swanger teria passado por diversas placas com avisos de que aquela era uma propriedade privada e que era “proibido invadir”.

Swanger foi localizado no dia 23, após vizinhos denunciarem um distúrbio doméstico em uma casa da região.

Ele permanece preso, com duas acusações de violência doméstica e, claro, roubo de varanda.

