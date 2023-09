Mês tem feriado nacional e centenário de rádio da EBC

O mês de setembro de 2023 é marcado por um feriado nacional já na sua segunda semana. No dia 7 de setembro, o Brasil comemora o Dia da Independência, data que marca os 201 anos do episódio contado nos livros de história no qual Dom Pedro I deu o “grito às margens do Ipiranga”. A Agência Brasil fez, em 2020, um especial sobre como foi o “7 de Setembro de 1822”.

Nesse mesmo dia, porém há 100 anos, surgia a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, precursora da icônica Rádio MEC AM, da Empresa Brasil de Comunicação. A data tem sido destaque nos veículos da EBC. Em abril, a Radioagência Nacional relembrou a assinatura da ata que colocaria a rádio no ar. No ano passado, veículos da EBC fizeram um especial sobre o evento que preparou a fundação da Rádio Sociedade: os 100 anos de rádio no Brasil.

O mês de setembro também é marcado por eventos significativos fora das fronteiras brasileiras. No dia 11, lembramos o Golpe de Estado no Chile, um acontecimento que completa meio século e deixou profundas cicatrizes na história do país sul-americano. Na mesma data, ocorreu a morte de Salvador Allende, médico, político e ex-presidente chileno. Em 2013, o Portal EBC fez uma cronologia do que ocorreu nesta data.

Dias depois, em 23 de setembro, a morte do poeta Pablo Neruda também completa 50 anos. Neste ano, cientistas concluíram que ele morreu envenenado e não por câncer de próstata, ao contrário do que apontavam relatórios oficiais do então recém-implantado regime no Chile.

Neste ano, o 23 de setembro também é marcado pelo equinócio de primavera no Hemisfério Sul. Em 2023, a nova estação começa às 3h50. Em 2020, a Agência Brasil fez uma matéria explicando o fenômeno.

Confira a lista mensal do Hoje é Dia com datas, fatos históricos e feriados:

1

Terremoto na região de Kanto, no Japão (100 anos)

Lançamento do programa esportivo “No mundo da bola”, na Rádio Nacional do Rio de Janeiro (76 anos)

Inauguração da Rádio Nacional da Amazônia (46 anos)

2

Nascimento do compositor e saxofonista estadunidense John Zorn (70 anos)

Nascimento do químico e filósofo alemão Friedrich Wilhelm Ostwald (170 anos) – considerado o pai da físico-química, recebeu o Nobel de Química de 1909, por seu trabalho sobre catálise

O deputado Márcio Moreira Alves discursa contra o governo militar no plenário da Câmara (55 anos) – o discurso e a recusa do plenário em cassar o deputado são considerados estopins para a publicação do AI-5

Dia do Repórter Fotográfico – comemoração extraoficial de brasileiros, que aparece listada em vários calendários brasileiros de datas festivas, e que conta com o apoio de várias entidades representativas da categoria, como por exemplo, a Associação Profissional dos Repórteres Fotográficos e Cinematográficos do Estado do Rio de Janeiro

3

Nascimento do compositor, organista, teórico e poeta italiano do Renascimento tardio e princípios do Barroco Adriano Banchieri (455 anos)

Nascimento do poeta baiano Waly Salomão (80 anos)

Descoberta da penicilina por Alexander Fleming (95 anos)

4

Morte do cantor e compositor baiano Waldick Soriano (15 anos)

Morte do ator, diretor e produtor capixaba de teatro, cinema e televisão Fernando Torres (15 anos)

Registro da câmera Kodak pelo inventor norte-americano George Eastman (135 anos)

5

Morte da atriz fluminense Beatriz Segall (5 anos)

Desabamento do teto do Templo da Igreja Universal em Osasco, matando 24 pessoas e ferindo 467 (25 anos)

Dia Internacional da Caridade – data reconhecida pela ONU

Dia Internacional da Mulher Indígena – comemoração instituída durante o “2º Encontro de Organizações e Movimentos da América” que referendou decisão do “Congresso Camponês da Bolívia” de 1978, para marcar a data da morte da guerreira aymara e opositora do regime colonial espanhol, Bartolina Siza Maturana, que, juntamente com sua cunhada e também heroína aymara, Gregoria Apaza, foi enforcada e esquartejada por colonizadores espanhóis em 5 de setembro de 1782

Dia da Amazônia

6

Nascimento do músico, cantor e compositor inglês Roger Waters (80 anos) – um dos fundadores da banda de rock progressivo/rock psicodélico Pink Floyd, na qual atuou como baixista e vocalista

Morte do cineasta japonês Akira Kurosawa (25 anos)

Nascimento do futebolista e técnico fluminense Leônidas da Silva (110 anos)

Dia Internacional de Ação pela Igualdade da Mulher

7

Morte do violonista paulista Américo Jacomino, o Canhoto (95 anos)

Nascimento da atriz paulista Lucy Meirelles (95 anos)

Entra no ar a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, predecessora da Rádio MEC AM (100 anos)

Início da circulação, a partir de Campanha-MG, do semanário “O Sexo Feminino”, dedicado “aos interesses da mulher” (150 anos)

Dia da Independência do Brasil

A Rádio Sociedade (atual Rádio MEC) entrou no ar (100 anos)

A Rádio Sociedade, doada ao Ministério da Educação e Saúde Pública, passou a se chamar Rádio Ministério da Educação (87 anos)

8

Dia Mundial da Alfabetização – data reconhecida pela ONU

9

Nascimento do compositor italiano Girolamo Frescobaldi (440 anos) – considerado um dos maiores compositores de música para cravo do século XVII. Foi também um organista reconhecido

Morte do militar, político e ex-presidente gaúcho do Brasil Hermes da Fonseca (100 anos)

Morte do cantor e compositor Mr. Catra (5 anos)

10

Nascimento da atriz e dubladora paulista Selma Lopes (95 anos)

Morte do cineasta fluminense Joaquim Pedro de Andrade (35 anos)

Lançamento do jornal “Gazeta do Rio de Janeiro” (215 anos) – a primeira publicação impressa no Brasil, nas máquinas da Imprensa Régia, no Rio de Janeiro

Primeira apresentação da ópera “Benevuto Cellini”, de Hector Berlioz, em Paris (185 anos)

Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio – comemoração por iniciativa da Associação Internacional para a Prevenção do Suicídio em parceria com a Organização Mundial da Saúde, que conta com o apoio de organizações de prevenção ao comportamento suicida em todo o mundo

11

Morte do médico, político e ex-presidente chileno Salvador Allende (50 anos)

Golpe de Estado no Chile (50 anos)

Dia Nacional do Cerrado

12

Morte do cantor e compositor estadunidense Johnny Cash (20 anos) – considerado um dos músicos mais influentes do século XX e o “rei da música country”

Nascimento do jornalista e escritor gaúcho Caio Fernando Abreu (75 anos)

Dia Internacional da Comemoração Sul-Sul – data reconhecida pela ONU

Inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro (87 anos)

13

Nascimento do ator, diretor e historiador paulista Luiz Baccelli (80 anos)

Nascimento da escritora paulista Eugênia Sereno (110 anos)

Morte do jornalista e escritor pernambucano Austregésilo de Athayde (30 anos)

Morte do humorista, cantor e compositor mineiro João Ferreira de Melo, o Barnabé (55 anos)

Criação do Território Federal do Rio Branco (80 anos) – em 1962 seu nome mudou para Território Federal de Roraima e, posteriormente, foi elevado a estado pela Constituição Federal de 1988

Dia Nacional de Luta dos Acidentados por Fontes Radioativas – comemoração instituída pela Lei Nº 12.646 de 16 de maio de 2012; tem por fim marcar a data do início do acidente radiológico de Goiânia ocorrido a partir de 13 de setembro de 1987

14

Nascimento do cantor e compositor fluminense Marcos Valle (80 anos)

Nascimento da cantora e compositora britânica Amy Winehouse (40 anos)

Nascimento do historiador paulista Edgard Carone (100 anos)

Nascimento do músico fluminense, compositor e cantor de samba e pagode Arlindo Cruz (65 anos)

Início da circulação, no Rio de Janeiro, do jornal “O Homem de cor” (190 anos) – primeiro periódico brasileiro a tratar dos problemas da população negra

Entra no ar o programa Viva Maria, pela Rádio Nacional de Brasília e Rádio Nacional da Amazônia (42 anos)

15

Nascimento da escritora e tradutora gaúcha Lya Luft (85 anos)

Nascimento do escritor, teólogo, psicanalista e educador mineiro Rubem Alves (90 anos)

Primeira apresentação da ópera “Joana de Flandres”, de Carlos Gomes, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro (160 anos)

Dia Internacional da Democracia – data reconhecida pela ONU

16

Dia Internacional para a Preservação da Camada de Ozônio – data reconhecida pela ONU

17

Morte do compositor e pianista fluminense Hernani da Costa Braga, o Ernani Braga (75 anos)

18

Morte do matemático e físico suiço Leonhard Euler (240 anos) – introduziu muitas das terminologias da matemática moderna e da notação matemática, particularmente na análise matemática, como também no conceito de função matemática

Nascimento do cantor e compositor baiano Clodoaldo Brito, o Codó (110 anos) – autodidata, fabricou seu próprio violão na base de tábuas de caixotes de querosene e cordas de piaçaba

Nascimento do instrumentista e compositor fluminense José Barbosa da Silva, o Sinhô (135 anos) – considerado um dos mais talentosos compositores de samba, para muitos o maior da da primeira fase do samba carioca

Dia Nacional da Televisão – comemoração que foi instituída pela Lei 10.255 de 9 de julho de 2001; tem por fim marcar a data da inauguração da PFR-3 TV Difusora (mais tarde TV Tupi), como a 1ª emissora de televisão do Brasil e da América Latina, e a 4ª do mundo, integrada então ao império jornalístico Diários e Emissoras Associados

19

Nascimento do compositor, pianista, produtor e arranjador paulista César Camargo Mariano (80 anos)

21

Dia Internacional da Paz – data reconhecida pela ONU

Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência

Dia da Árvore

Dia Mundial da Doença de Alzheimer e Dia Nacional de Conscientização da Doença de Alzheimer

22

Nascimento do tenor, compositor e produtor musical italiano Andrea Bocelli (65 anos)

Aprovação do texto final da Constituição na Assembleia Constituinte (35 anos)

Dia Mundial Sem Carro

23

Nascimento do compositor, pintor e instrumentista fluminense Heitor dos Prazeres (125 anos) – um dos pioneiros do samba carioca, Heitor compôs seu maior sucesso, “Pierrô Apaixonado”, em parceria com Noel Rosa. Nos anos 1920, foi um dos fundadores da escola de samba que mais tarde chamou-se GRES Portela. Em 1943, passou a integrar o elenco da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, atuando como ritmista

Nascimento do ex-futebolista, cantor, compositor e empresário espanhol Julio Iglesias (80 anos)

Morte do poeta chileno Pablo Neruda (50 anos)

Equinócio de Primavera no Hemisfério Sul

Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres, Meninas e Meninos – comemoração instituída em 1999 a partir da cidade bangladeshiana de Dhaka pela Conferência Mundial da Coalizão contra o Tráfego de Mulheres ou Crianças

Dia Internacional das Línguas de Sinais – data reconhecida pela ONU

24

Morte do geógrafo, sociólogo, pensador e ativista do combate à fome pernambucano Josué de Castro (50 anos)

Dia de Iom Kipur (Dia do Perdão) do Calendário Judaico – começa no crepúsculo que inicia o décimo dia do mês hebreu de Tishrei (que coincide com Setembro, Outubro ou Novembro), continuando até ao seguinte pôr do sol

25

Nascimento da atriz e dubladora paulista Nícia Soares (95 anos)

Nascimento da cantora, compositora e folclorista maranhense Maria de Lourdes Argollo Oliver, a Dilu Melo (110 anos)

Nascimento do compositor francês Jean-Philippe Rameau (340 anos) – um dos maiores compositores do período Barroco-Rococó. Na França, porém, é tido como a maior expressão do Classicismo musical

Dia Nacional da Radiodifusão – comemorado extraoficialmente por brasileiros, para marcar a data do nascimento do Médico legista, professor, antropólogo, etnólogo, ensaísta e pioneiro do Rádio brasileiro, Roquette-Pinto, nascido em 25 de setembro de 1884, e que é considerado o “Pai da radiodifusão” no Brasil

Dia Nacional do Trânsito

Lançamento do programa esportivo “Stadium”, na TVE (47 anos)

26

Nascimento do cantador, violeiro e repentista pernambucano Otacílio (100 anos) – umas de suas músicas de sucesso é “Mulher Nova, Bonita e Carinhosa Faz o Homem Gemer sem Sentir Dor”, composta em parceria com o cantor Zé Ramalho, gravada pela cantora Amelinha para o disco homônimo da canção-título e posteriormente foi gravada pelo próprio Zé Ramalho

Nascimento da cantoria e atriz britânica Olivia Newton-John (75 anos) – tornou-se uma estrela internacional com o sucesso do filme “Grease” (1978), que no Brasil se chamou “Nos tempos da brilhantina”

Dia de São Cosme e Damião (para o catolicismo)

Dia Internacional para Eliminação Total das Armas Nucleares – data reconhecida pela ONU

Dia Nacional dos Surdos/Dia Internacional da Linguagem de Sinais/Semana Internacional dos Surdos – comemoração instituída pela Lei Nº 11.796 de 29 de outubro de 2008; tem por fim marcar a data da criação da 1ª escola brasileira para Surdos, que foi fundada em 26 de setembro de 1857 com o nome de Colégio Nacional para Surdos-Mudos na cidade do Rio de Janeiro e que atualmente é conhecida por Instituto Nacional de Educação de Surdos

27

Dia de São Cosme e Damião (para o candomblé e umbanda)

Dia Mundial do Turismo – comemoração instituída pela 3ª conferência da Organização Mundial do Turismo para marcar a data da adoção dos estatutos da OMT, ocorrida em 27 de setembro de 1970; data reconhecida pela ONU

Dia Nacional da Doação de Órgãos e Tecidos

28

Nascimento do escritor, professor e psicólogo paulista Isaias Pessotti (90 anos)

Morte do papa italiano Albino Luciani, o João Paulo I (45 anos)

Nascimento do automobilista finlandês Mika Häkkinen (55 anos)

Dia Internacional do Acesso Universal à Informação – data reconhecida pela UNESCO

Dia Mundial da Raiva – comemoração para marcar a data da morte do microbiologista e químico francês, Louis Pasteur, que faleceu em 28 de setembro de 1895, e que, com a colaboração de seus colegas, também desenvolveu a 1ª vacina eficaz contra a raiva, uma doença totalmente previnível que, ainda assim, mata uma pessoa a cada 10 minutos em média; data reconhecida pela Organização Mundial de Saúde

29

Morte do escritor fluminense Machado de Assis (115 anos)

Dia Marítimo Mundial – comemoração móvel (última sexta-feira de setembro) instituida pelo Conselho de Administração da Organização Marítima Internacional, anteriormente conhecida como Organização Consultiva Marítima Intergovernamental e que está ratificada pela ONU

30

Morte do escritor, radialista e compositor fluminense Sérgio Marcus Rangel Porto, o Stanislaw Ponte Preta (55 anos)

Nascimento da atriz paulista Dirce Migliaccio (90 anos)

Nascimento do radialista português Hélio do Soveral (105 anos) – roteirista da famosa série de radioteatro da Rádio Nacional “Teatro de Mistério”

Conquista da medalha de ouro por Aurélio Miguel, na categoria meio-pesado do Judô nos Jogos Olímpicos de Seul (35 anos)

Dia Internacional da Tradução – data reconhecida pela ONU

