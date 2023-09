Inscrições para cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio começam na próxima segunda-feira, 4 de setembro

Vem aí o Processo Seletivo 2024.1 do Instituto Federal do Acre (Ifac)! Os editais para cursos técnicos integrados e subsequentes ao ensino médio serão lançados nesta segunda-feira, 4 de setembro, no site institucional. No total, serão ofertadas mais de mil vagas para cursos na capital e no interior do estado. As inscrições deverão ser feitas pela internet, no período de 4 de setembro a 10 de outubro. Os cursos do Ifac são públicos, gratuitos e presenciais.

Os cursos técnicos integrados ao ensino médio são voltados a jovens que estão terminando o fundamental ou aqueles com até 17 anos que já concluíram o ensino fundamental.

Para realizar a inscrição nos cursos integrados ao ensino médio será necessário informar as notas/conceitos do 6º ao 8º ano, nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática, constantes no histórico escolar do ensino fundamental.

Além dos técnicos integrados, o Ifac vai abrir vagas nos cursos técnicos subsequentes que são destinados às pessoas que já tenham concluído o ensino médio e desejam continuar os estudos com uma formação de nível médio técnico.

O edital para os cursos superiores tem previsão de lançamento no mês de novembro.

Confira o quadro de cursos técnicos que serão ofertados pelo Ifac no PS 2024.1:

Mais informações poderão ser obtidas após a publicação dos editais, nesta segunda-feira, 4.

Confira a descrição de cada curso em: https://www.ifac.edu.br/o-ifac/ensino/cursos/tipos-de-cursos

