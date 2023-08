Os pagamentos de setembro do Bolsa Família já estão liberados para consulta, valores podem superar os R$ 900

O panorama para o mês de setembro traz consigo as datas definidas para o calendário do Bolsa Família, onde os benefícios serão disponibilizados entre os dias 18 e 29. A Caixa Econômica Federal será a responsável pelos pagamentos, seguindo uma ordem baseada nos dígitos finais do NIS (confira como verificar o número).

Com a visão de proporcionar maior clareza e acesso aos beneficiários, o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) implementou um website. Este portal permite que o beneficiário consulte as datas de pagamento de acordo com o último número do seu NIS, e para acessá-lo, basta visitar o seguinte endereço: https://bolsafamiliacalendario.com.br/.

Enquanto aguardamos o desenrolar do mês, permanece em aberto a definição do quantitativo de pessoas que serão contempladas pelo Bolsa Família em setembro, bem como o valor médio que será destinado a cada família. Para determinar se a aprovação foi concedida ao benefício do Bolsa Família, a família deve ficar atenta a uma comunicação oficial que chegará por via postal, indicando a seleção.

No caso de estar na lista de espera e ainda não ter recebido a notificação por correio, o representante da família deve tomar a iniciativa de procurar o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou dirigir-se ao departamento competente na prefeitura da localidade em que reside.

Além disso, existe a possibilidade de averiguar a aprovação no Bolsa Família ou conferir o status do benefício por meio do aplicativo do próprio programa ou através da Central de Atendimento da Caixa, ligando para o número 111, ou utilizando o serviço de atendimento ao cidadão da Caixa pelo número 0800 726 02 07.

Bolsa Família com valor de R$900

Para os que não estão a par, o esquema de pagamentos do Bolsa Família sofreu mudanças de peso em 2023. No decorrer deste ano, o Governo Federal implementou incrementos nos pagamentos, lembrando que o valor fixo do benefício é de R$ 600 mais os adicionais.

Com essa reformulação, famílias que têm crianças com idade de até seis anos passaram a ter acesso a um acréscimo de R$150,00. Já para as crianças acima dessa faixa etária, o incremento é de R$50,00. Essa mesma quantia também se estende aos beneficiários do Bolsa Família que contam com gestantes em sua composição familiar.

Os valores do Bolsa Família e adicionais são os seguintes:

R$ 600 – valor mínimo pago por família;

R$ 150 – adicional para famílias com crianças até os seis anos;

R$ 50 – adicional para famílias com crianças de 7 a 11 anos e adolescentes de 12 a 18 anos;

R$ 50 – adicional para família com gestantes e lactantes.

Tomando conhecimento dessas informações, torna-se possível identificar quais agraciados beneficiários estarão recebendo R$ 900 pelo Bolsa Família. Se considerarmos uma família com duas crianças em seus primeiros anos de vida, o montante total pode alcançar os R$ 900,00.

Calendário de pagamentos de setembro

NIS final 1: 18 de setembro;

NIS final 2: 19 de setembro;

NIS final 3: 20 de setembro;

NIS final 4: 21 de setembro;

NIS final 5: 22 de setembro;

NIS final 6: 25 de setembro;

NIS final 7: 26 de setembro;

NIS final 8: 27 de setembro;

NIS final 9: 28 de setembro;

NIS final 0: 29 de setembro.

Por Jornal Contabil

